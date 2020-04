LadyRata le robó a niño también la ilusión de comprar un celular

Escuchar Nota

Gente sin valores y cultura, así demuestra una señora al robarle el billete a un Niño en el mercado Ignacio López rayón. pic.twitter.com/AhE8Hrk5IA — Don Favs (@Don_Favs) April 14, 2020

“Lo mandé a que comprara limones y ya de ratillo regresó y dijo que había perdido su billete. Recuerdo que lo regañé y le dije que ya no se le iba a pagar ese día”, contó Ruth Barajas Morales, mamá del niño.

“Y ya ahí (en el mercado) me enseñaron que alguien le había tomado su billete (al niño)”, explicó.

“Vino la señora y nos pidió disculpas, pero también venía molesta. Quería que le borráramos el video, pero ahora sí que aunque yo quiera, ya no puedo”, relató Ruth.

“Solamente llegó y me dijo: ‘yo soy la señora que le robó el dinero a su hijo’, y yo le dije: ¿qué yo puedo hacer?... me regresó el billete y me dijo que pedía disculpas”.



“Pero que ella también quería que le borraran el video porque sus familiares, yo creo que le estaban diciendo cosas”, contó Ruth Barajas, al lado de su esposo Gerardo Vélez.

#Estados: La mujer que robó un billete a un niño en un mercado en Michoacán, se disculpó y devolvió el dinero al papá del menor, a quien le pidió borrar el video con el que se hizo viral y ocasionó que la apodaran #LadyRata.https://t.co/xLfTwAdR0l — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) April 18, 2020

#Viral: A través de redes sociales circula un video en el que una mujer le roba un billete a un niño pequeño en el mercado y los usuarios la bautizaron como #LadyRata https://t.co/YgnwYOu5xn — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) April 15, 2020

por un video en el que se evidencia el momento en el que toma dinero ajeno,Harry, en un mercado del municipio de Apatzingán, Michoacán.'Potter', como lo llama de cariño,y ahorrar dinero.El pasado 14 de abril,que está al cruzar la calle.Las cámaras de video de un locatario captaron cuando el niño deja el billete de 50 pesos encima del puesto de frutas y verduras y una señora lo toma., mientras el niño sigue volteado y ocupado en escoger sus limones.El dueño del local le cobra al niño los limones y es cuando el menor se da cuenta que ya no trae el dinero; busca el billete en las bolsas, en el piso, y no tiene suerte.Al tiempo,; después saca su cartera y paga con el billete que le robó al niño.Gran parte de lo ocurrido, fue narrado por el dueño del local quien dio a conocer el video de poco más de un minuto en el que se evidencia el momento del robo.Sobre ese momento,saber que había perdido el dinero.Después, la mamá de niño optó por ir a comprar los limones, pero Potter, el segundo menor de cuatro hijos, seguía espantado.Para la joven madre de esa familia de escasos recursos, fue muy poco el dinero por el que la mujer se dio a conocer.Ruth Barajas narró que después decidieron impregnarle buen humor a ese mal momento, hasta dos días después, que la mujer que hurtó el dinero reapareció.-como fue bautizada en redes sociales-por haber dado a conocer el video.Después, furiosos, cruzaron la acera y llegaron al puesto de comida de los papás de Harry, ubicado en la esquina de las calles Cayetano Andrade y José Manuel Herrera.La mamá del menor explicó quey eso se lo expuso a la señora que le hurtó el dinero a su hijo.La mujer no quiso dar su nombre a los papás de Potter, pero reconoció el robo del billete al niño, son dar una explicación también del por qué lo había hecho.Después de que se dio a conocer la grabación del robo en el que Harry fue víctima, muchas personas, empresarios y usuarios de redes, le dieron muestras de solidaridad.Harry, quien junto con su empleado lo invitaron a comer a él y a su familia.Julián Servando Vargas, propietario del restaurante, dijo que, para aminorar ese trago amargo que pasó el niño.Él y su familia comieron una charola especial de cada alimento que preparan en ese restaurante. Lo que más le gustó fueron los nuggets de pollo, relevó el restaurantero.Esa primera acción, fue la motivación para que varias personas le hicieran más regalos al niño que, a decir de su bromista y ecuánime mami, no le ha afectado “la fama”.Ahora, Harry,, como muchos niños de su edad.