LadyRatera no se hace responsable del hombre atropellado

El día de ayer se registró un accidente en el cruce de Bulevar Colosio y su cruce con Moctezuma, un hombre, que conducía una motocicleta, fue arrojado por una camioneta Renault Koleos conducida por Diego Alejandro González Sandoval.Jonathan Alemán, conductor de la motocicleta, terminó con una fractura expuesta en la pierna derecha, pero al momento no ha sido atendido porqueLa madre de Diego, que fue nombrada en redes como #LadyRatera Jonathan ingresó a un hospital privado, pero solo realizaron limpieza de la herida. Su esposa, Paola Luna, lo trasladó a laal no contar con el dinero para liquidar la operación necesaria, pues se requierenpara realizar el procedimiento médico.En la clínica, en donde se encuentra el joven, no se tiene el material para realizar la operación que requiere. Al encarar a #LadyRatera para que cubra los gastos necesarios su argumento fue se hará responsable del seguro, pero no de más gastos.