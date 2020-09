LadyRatera pone condiciones; cambia pago de daños por el perdón de su hijo

Escuchar Nota

Saltillo,Coahuila-. Luego de que su hijo protagonizara un accidente en el que embistió a un motociclista dejándolo con fractura expuesta en la pierna derecha, #LadyRatera, como fue apodada en redes sociales, solicitó el perdón para su hijo, pues de lo contrario se negaría a pagar los daños ocasionados.



De acuerdo con Paola Luna, esposa del hombre atropellado, tras el accidente en los cruces de Colosio y Mussa de León, la madre del responsable aceptó la culpabilidad pero sin hacerse cargo de los gastos hospitalarios necesarios.



“Yo quiero que se haga justicia, porque hasta ahorita no se ha hecho responsable, solo me dijo que se haría cargo hasta que yo le brindara el perdón a su hijo y entonces sí me iba a dar el seguro por lo que alcanzara, pero fuera de eso ya no se haría responsable de los demás gastos”, indicó angustiada.



Al no poder costear los 60 mil pesos de la operación que requiere Jonathan, su familia optó por trasladarlo a la Clínica 89 del Seguro Social, donde se encuentra bajo observación al carecer del material para su intervención.