Laila Castillo: Domar el desierto

El desierto es un ecosistema que mantiene en secreto su vida. En apariencia agreste y difícil, su riqueza se muestra a quien sabe mirar, y entre esas personas se encuentra Laila Castillo, artista textil que encontró en ese mundo la inspiración para su obra Fibra / Entraña.Inaugurada la noche del jueves en la Alianza Francesa de Saltillo, la serie es definida como “una necesidad de explorar mi entorno y el lugar donde nací, saber dónde estoy parada y saber cómo el entorno influye en mí y en mi sistema cercano”.Castillo utiliza los materiales que la naturaleza agreste del desierto le ofreció. Principalmente el ixtle, esa fibra milenaria nacida de la lechuguilla y que ha sido aprovechada por los habitantes del norte mexicano. Con ella crea esculturas y la utiliza para atar piezas como huesos y cadáveres de plantas. Objetos que le han dado una nueva visión sobre la vida y la muerte en el reino de la arena y el sol.La idea de Fibra / Entraña se cuajó en dos partes: la primera fue la de la exploración cercana al ecosistema, verlo de primera mano y sentirlo, caminar sobre él para entenderlo. Mientras que la segunda fue el paso de creación de las piezas tanto visualmente, en forma de fotografías documentales, y la otra en darle forma a esculturas y piezas tejidas.“En esas excursiones que realicé en el desierto me di cuenta de las maravillosas relaciones que existen en el suelo, y de la poca capacidad que tenemos los citadinos de observar esas conexiones que se dan en el sistema del desierto. También de lo ciegos que estamos sobre las capacidades curativas de las plantas, de los insectos y de todo ese ecosistema.“A partir de ahí comencé a investigar específicamente ciertas especies de plantas y sus usos medicinales, pero en una idea que va más allá de un té que cura, o de una píldora que puede extraerse de esa planta”, señaló.Vida y personaUna de las piezas que conforman la exposición muestran a una lechuguilla en flor, muerta y gris, cuyas raíces son hilos tejidos en la parte inferior.Para Castillo, el motivo de presentar esa pieza fue “no ver desde arriba como siempre lo hacemos, desde el punto de vista del humano y el pensamiento de amo y señor del sistema. Sino es ver desde abajo hacia arriba que es donde se encuentra el fin, ya que al florecer la lechuguilla esta termina por morir. Ver esa correspondencia entre vida y muerte, fue para mí una cachetada”.Al ver esa imágen sobre lo efímero, es que Castillo pudo encontrarse a sí misma dentro del entorno que la abraza y la envuelve. Ese paisaje donde llegó al mundo y que también es lugar en el que puede irse. Pero sobre todo es el lugar donde echó raíces.“Esto (la exposición) fue desnudar la cabeza y buscar en qué soy parecida yo, Laila, a estas fibras. Yo nací aquí, como ellas; tuve que sacar espinas y enraizar para sacar agua. Pero ese fue mi proceso, quizá sea distinto para alguien que vino de fuera”, explicó.Desde fueraEs en ese sentido de encontrarse consigo misma en un tejido con su paisaje y su panorama, en el que la obra de Castillo evolucionó a otro tópico que ha llenado el imaginario artístico norteño: el de la migración. Esto a raíz de una invitación a otra muestra, en la que el discurso caía en utilizar elementos no nativos del desierto, sino objetos que llegaron por el paso de personas nómadas.“Ahí me di cuenta de que (en el norte) somos cerrados pero no podemos evitar que vengan personas o animales que para bien o para mal afectan nuestro sistema, nuestro entorno y nuestro comportamiento”, apuntó.El desierto siempre se ha visto como ese mundo duro que, a pesar de su crudeza, ha sido conquistado por los hombres. Un dicho reza “a mí no me den, nomás pónganme donde hay”. Esto se refiere a que los habitantes de este entorno han sabido utilizar lo poco que el ecosistema ofrece y lo han utilizado para su beneficio. Han, como dice Julián Garza en un corrido, conquistado el desierto.Para Castillo la evolución de cómo se relaciona el ser humano con el paisaje que lo rodea ha cambiado a lo largo del tiempo. Se ha convertido en otra cosa que ha permitido una ceguera.“Hay algo paradójico en la vida del desierto. La gente de aquí venía de paso, no había nada para qué quedarse pero lo hizo y supo aprovechar. El hecho de estar aquí nos dio, en un principio, un sentido de pertenencia a una tierra. Pero independientemente de si es el desierto o cualquier otro ecosistema de bonanza, como la jungla o el bosque, creo que el hacinamiento humano siempre conlleva a un alejamiento de la naturalza y cómo nos relacionamos con ella”, concluyó.