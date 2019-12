¡Lainez rompe sequía!

Que grande eres Lainez pic.twitter.com/RrJ3rwU71C — Manuu (@Manufuli24) December 19, 2019

terminó con unay este jueves en elanotó unen el juego Antoniano vs. Betis.Al minuto 52, el canterano del Américacuando se disponía definir un mano a mano. El futbolista de 19 años no dudó en pedir la pelota a sus compañeros para cobrar el castigo., Jesús Gutiérrez López, quien pese a la estirada nada pudo hacer para evitar el tercer gol del cuadro sevillano.Cabe destacar que Diego, pues a él le hicieron la falta dentro del área con la que el Betis se fue adelante en el marcador al minuto 14 tras la conversión de la pena máxima por parte de Cristian Tello.con la camiseta de Betisen la UEFA Europa League ante el Rennes.Willfrid Kaptoum fue el autor del segundo gol en el Benito Villamarín, que pese a ser la casa del Betis, hoy el cuadro verde salió como visitante ya que el rival no cuenta con estadio profesional que cumpla las especificaciones del torneo.Ya en la recta final, que tuvo como principal problema las condiciones de la cancha debido a una constante lluvia, Alejandro Meléndez hizo el cuarto y definitivo, con el que la escuadra sevillana se llevó su primera victoria de la competencia.