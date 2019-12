Lainez volvió a la titularidad 10 meses después ¡y salió ovacionado!

España.- En medio de los rumores que ponen a Diego Lainez en el Olympique de Lyon, el juvenil mexicano saltó como titular en el Betis por primera vez en la temporada ante el Athletic de Bilbao y salió del Benito Villamarín entre aplausos, en un encuentro que terminó 3-2 a favor del conjunto Verdiblanco.



El Canterano azulcrema no jugaba de inicio un partido con el conjunto Verdiblanco desde hace 10 meses, ya que la última había sido el 24 de febrero de este año, cuando el Betis le ganó al Valladolid en la temporada pasada, se ganó el reconocimiento del respetable en las gradas, ya que al salir de cambio al 73', fue reconocido por todo el estadio tras una sobresaliente actuación.







Para el juego de este domingo, en el que también Andrés Guardado fue titular y jugó los 90 minutos, el técnico Rubi decidió no sólo darle minutos a Lainez, sino también lanzarlo como titular frente a los leones bilbaínos, en lo que significa apenas la cuarta titularidad en Liga para Lainez desde que llegó al fútbol español.



Hasta antes del juego de este domingo, Lainez no había llegado ni a los 100 minutos de actividad, por lo que es aún más sorpresiva su titularidad en el equipo bético.



Y si Lainez fue uno de los mejores hombres en el campo, el duelo se lo llevó el veterano Joaquín, quien marcó el primer Hat-Trick de su carrera a sus 38 años, con lo que el Betis se puso arriba 3-0 en el marcador, aunque el Athletic de Bilbao reaccionó con goles de Iñaki Williams al 42' de penal y Berchiche al 75', para finalizar el encuentro 3-2.



Con el triunfo de este domingo, el Betis consumó su tercera victoria al hilo en la Liga y está ubicado en la posición 11 de la tabla con 22 puntos.