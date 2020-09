Los Lakers están a un triunfo de las Finales de la NBA

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Con 34 puntos de Anthony Davis y 26 de LeBron James, los Lakers de Los Ángeles derrotaron 114-108 a los Nuggets de Denver en en Juego 4 de la Final de la Conferencia del Oeste que se realiza en la burbuja.



Los angelinos se colocaron 3-1 en la serie, y el sábado buscarán eliminar a los Nuggets, que han regresado en la actual postemporada ya dos veces de 1-3.



Fue un partido cerrado, pero donde los Lakers no dejaron nunca de ir arriba desde el primer cuarto.



Denver llegó a estar a un punto en el inicio del último periodo, pero los angelinos se despegaron.



Jamal Murray anotó 32 para los Nuggets.



Lakers fue mejor en los rebotes con 41 por 33 de los Nuggets, y eso pesó al final.



"No pudimos dar la vuelta, estuvimos ahí pero se nos fue el juego, y ahora a pensar en el siguiente partido", dijo Michael Malone, coach de los Nuggets.



Los angelinos no llegan a unas Finales de la NBA desde que lograron el bicampeonato con Kobe Bryant en los controles en la campaña 2009-10.