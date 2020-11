Lalo España sufre de acoso telefónico por parte de desconocidos

Escuchar Nota

Ser famoso tiene su lado positivo, como el reconocimiento y los patrocinios, sin embargo, lo negativo a veces desquicia los actores, como por ejemplo, la poca privacidad que pueden tener."Me piden que los agregue a Facebook y yo así de '¿Quién eres y por qué me escribes a las cinco de la mañana?' y así me pasa tiro por viaje", contó.De igual forma, asegura que no se le 'subió la fama', sólo pide respetar su privacidad y sus fines de semana.Con información de Excélsior