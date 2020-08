Lalo Mora, intubado desde el viernes, sigue luchando por su vida

Escuchar Nota

"Mucha gente dice que lo de la intubación... que no dejáramos que hicieran eso, y esto y lo otro, pero pues al no ver otra alternativa tuvimos que optar por eso. El viernes, te comento, estuvimos en comunicación con el doctor y le comenta a mi hermana: '¿Sabes qué?, estoy viendo algo aquí que no me está gustando, veo que no está respondiendo en la oxigenación como se debe, como estuvo toda la semana, voy a preparar las cosas... si en dado caso se llega a ofrecer... pues ya lo pasamos a cuidados intensivos. Con esto no te estoy diciendo que ya lo vamos a intubar ni mucho menos, simplemente vamos a prevenir para cualquier cosa'. Y ya en la noche, como a las 10:00 de la noche hablamos papá y yo por teléfono y me dijo: '¿Sabes qué?, siento que me falta oxígeno, necesito, van a tener que meterme a intubar y pues ni modo, para que estén al pendiente con el doctor, y pues así fue. Sábado y domingo estuvo estable, no mejoró mucho, y pues gracias a Dios tampoco empeoró, y hoy en la mañana ya nos dieron un poquito de aliento, que había mejorado la oxigenación, sus signos vitales estaban bien, y pues está muy bien", detalló.



"Hace unos momentos hablé con mi hermana, una de mis hermanas que fue a echarle una vuelta, fue a verlo, ahí al hospital, y me dice que lo ve muy bien, que lo ve su semblante muy bien, pues chapeadito así como es él, verdad. Está muy bien, descansado, está bien comido, lo están atendiendo de maravilla ahí en el hospital. De hecho agradezco mucho a todos los que colaboran en el hospital, muchísimas gracias al doctor que está ahí al pendiente, 100 por ciento de él, y están 24 horas, es lo que me comentan, que están 24 horas al pendiente para cualquier cosa", reveló.



"A toda nuestra gente, a todos los seguidores de don Lalo Mora: no se dejen guiar por algunas información falsa que no tiene fundamento ni nada. Mejor váyanse a nuestras páginas oficiales, que es la de Lalo Mora El Rey de Mil Coronas, es la de papá, y la de Los Herederos de Nuevo León, Los herederos de Nuevo León Oficial, ahí es donde vamos a mantener al tanto y obviamente a través de ustedes (Telediario) también", dijo.



, así lo reveló en entrevista su hijo Lalo Mora Jr.Abordó también cómo se encuentra el día de hoy el cantante.Él nos habla muy claro, me dice: 'No te estoy diciendo que ya está fuera de peligro porque esta enfermedad es muy impredecible, pero es buena señal que esté ahorita con mejor oxigenación. Sus órganos vitales están bien, cuando le pusieron el plasma, está creando anticuerpos, entonces yo creo que es una buena señal'.“Definitivamente estoy muy agradecido con todo su público, público también de nosotros, de Los Herederos, que están preguntando por nuestras redes sociales. Está muy muy mortificada nuestra gente por la salud de mi padre. Les agradezco demasiado por sus oraciones y por su buena vibra de siempre. (Dicen) Lalo ánimo, para ti y toda tu familia... y pues no tengo nada con qué pagarles más que agradeciéndoles a todos y cada una de ellas, y que espero primeramente Dios esto desaparezca para poderles ir a cantar, primeramente don Lalo Mora, que vaya y les cante, y que les diga bonitas a todas las bonitas, ¿verdad?Al final,, pues el fin de semana circuló la falsa noticia de que el cantante había fallecido.Con información de Telediario