Lamar Jackson es elegido MVP de la temporada 2019 de la NFL

El mariscal de campo de losfue nombrado de forma unánime el MVP de la temporada 2019 de la NFL.Con 50 votos,como el único jugador en ser nombrado MVP de forma unánime, logro que obtuvo en el año 2010.Por si fuera poco,la cual estaba impuesta con mil 39 y ahora se colocó en mil 206; además de apuntarse siete anotaciones, lanzar para 3 mil 127 yardas y conseguir 36 pases de anotación.y su coordinador ofensivo, Greg Roman, recibió el galardón al mejor asistente.Ryan Tannehill, el mariscal de campo de los Titans de Tennessee, se adjudicó el laurel por el Regreso del Año, superando por un voto a Jimmy Garoppolo, quien será el quarterback de los 49ers en el Super Bowl., y Stephon Gilmore (Nueva Inglaterra) capturó el trofeo al mejor ofensivo.