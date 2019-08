Lamenta AMLO asesinato de mando militar en Michoacán

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato del Coronel de Infantería y Comandante del Decimocuarto Cuerpo de Caballería de Defensas Rurales, Víctor Manuel Maldonado Celis, en Michoacán.



"Lamento mucho lo de la pérdida de la vida del Coronel en Michoacán como lamento mucho la pérdida de vida de soldados, marinos, que en cumplimiento de su deber pierden la vida. Mi pésame sincero, me produce tristeza cada vez que me informan sobre un hecho así como también, les digo porque nada humano me es ajeno, me da tristeza cuando pierde la vida cualquier ser humano, nosotros tenemos que buscar la paz y hacer a un lado la violencia y estamos trabajando todos los días con ese propósito, y ese es nuestro principal desafío, el garantizar la paz, la seguridad y estamos, repito, trabajando todos los días para eso", dijo en su conferencia mañanera.



Cuestionado sobre el mensaje que manda a los soldados y al Ejército, el Mandatario federal les envió un abrazo, solidaridad y agradecimiento a su lealtad.



"Mi abrazo fraterno, solidaridad y agradecerles por su lealtad sobre todo a México porque no es la lealtad sólo a las instituciones o al Presidente, lo más importante es la lealtad al pueblo de México", agregó.



El sábado, el mando militar fue atacado a balazos en un poblado de Ziracuaretiro, Michoacán, y murió cuando era atendido en el hospital en Uruapan.



La Fiscalía de Michoacán reportó que Maldonado Celis fue herido el sábado cuando realizaba actividades de adiestramiento, aunque versiones no oficiales afirman que el Coronel fue emboscado por un grupo armado cerca de la comunidad de Aristeo.



El mando asesinado fue comandante del equipo de giras y eventos presidenciales durante el sexenio de Ernesto Zedillo.



También fungió como comandante de compañía del 63 Batallón de Infantería en Xalapa, Veracruz, y del 61 Batallón de Infantería en el Campo Militar Número 1 de la Ciudad de México.