Lamenta Checo Pérez cancelación del GP de México

Ciudad de México.- El piloto mexicano de Racing Point, Sergio Pérez, lamentó que no se vaya a realizar el Gran Premio de México en 2020, pero estableció que lo primero es salir bien de la pandemia de Covid-19.



“Qué ganas tenía de estar este año con todo mi país. Tanto apoyo que recibo lejos de todos.



“Por ahora lo importante es salir de esta y cuidarnos todos, ¡sé que están conmigo en cada vuelta por todo el mundo! #Tequierofuertemexico #mexicogp”, escribió en Twitter.



Incluso, resulta imposible utilizar el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, pues actualmente es utilizado como hospital Covid, así que el Gran Premio de México volverá hasta 2021.









Sin derrama económica



Federico González Compeán, director general del Gran Premio de la Ciudad México, habló sobre la cancelación de la carrera mexicana en la Fórmula 1 que dejará pérdidas millonarias.



“Los números que hemos tenido más o menos en promedio año con año, hablan de los 14 mil millones de pesos entre imagen pública, imagen que tenemos en el extranjero promocional, más la derrama económica que hay, pero pues esa cifra este año no se verá, esos promedios de 14 mil millones de pesos no los veremos, no estarán con nosotros, será hasta el año que entra”, mencionó.



Junto con las complicaciones del Covid-19, la organización del evento se mostró complicada, por lo cual se optó por mantener las carreras en el viejo continente este año según González Compeán.



“Tiene que ver con la pandemia y logística de Europa para acá para América. El posponerlo es una decisión que se tomó en conjunto con Fórmula 1 internacional y con la Ciudad de México, para que privilegiáramos la salud de los asistentes, el bienestar y que no los pusiéramos en riesgo”.