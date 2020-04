Lamenta enfermera de Saltillo indiferencia de gente

Escuchar Nota

“Me duelen las agresiones a mis compañeros, aquellos a los que tanto les costó concluir sus estudios y aman a su carrera más que a su vida”, expresa en una publicación que es a la vez un grito desesperado para quienes no acatan la seriedad de la pandemia que enfrenta el mundo.

”, escribió en sus redes sociales una enfermera que labora en el piso exclusivo para pacientes con Covid-19, de la, junto a las fotografías que muestran las marcas en su rostro por los arduos turnos en atención a pacientes infectados.; la indiferencia de la gente al no acatar las medidas de seguridad pese al cansancio que experimenta al terminar cada jornada y las heridas que provocan permanecer todo el día con un cubrebocas y lentes de protección.“No me duele el cuerpo, no me siento cansada, me duele el alma. Me duelen mis compañeros muertos, mis compañeros infectados, me duele que la máxima autoridad de enfermería tenga que salir a rogarle a la población que se quede en casa.Para finalizar su texto, escribió: