Lamenta FIL Frankfurt inasistencia del FCE

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La presencia mexicana en la Feria del Libro de Frankfurt se vio considerablemente disminuida el año pasado tras la decisión del Fondo de Cultura Económica (FCE) de no asistir al encuentro y la reducción del espacio de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana.



Para Marifé Boix, vicepresidenta de la feria, la decisión de no asistir produce aislamiento internacional.



“Diría que, el que no va a Frankfurt, quizás existe, pero en su ámbito regional probablemente; a nivel internacional, no existe".



Con una declaración que causó polémica, el titular del FCE, Paco Ignacio Taibo II, anunció en 2019 que el sello no iría a la feria porque no tenía mucho que ofrecer en cuestión de compra y venta.



“Se notó la ausencia del FCE, claro que sí, porque, aparte de estar presente, siempre ha tenido libros muy atractivos”, lamentó.