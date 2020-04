Lamenta Galilea la cancelación de reality

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Luego de que el concurso de talentos infantiles Pequeños Gigantes de Univision se estrenará el domingo por la noche solo en Estados Unidos, la conductora Galilea Montijo lamentó la cancelación de las grabaciones como medida de precaución contra el coronavirus.



A través de sus redes sociales, Montijo habló sobre la situación:

“Amigos, ¿cómo están? Después de haber comenzado una temporada muy exitosa de Pequeños Gigantes, se tomó la decisión de cancelar, por completo, esta temporada por la salud de nuestros Pequeños Gigantes, de sus familias, de toda la producción de la que dependen muchísimas familias”, expresó.



Galilea detalló que ya no será posible que el programa se transmita en México como se tenía planeado, pero señaló que lo más importante es la salud.



“Nadie sabe con certeza qué va a suceder, probablemente regresemos hasta el próximo año. En México iba a empezar la temporada el 6 de abril, desgraciadamente no será posible y se los quería comunicar. Estamos muy tristes, pero por el otro lado, lo importante es la salud de las familias”, puntualizó.



La conductora invitó a sus seguidores a no perderse el último capítulo de esta temporada que se transmitirá en Estados Unidos el próximo domingo 5 de abril: “Es el último de los tres que alcanzamos a grabar, no es la final, porque solamente paramos y cancelamos la producción en el tercer programa que ya habíamos grabado”, finalizó.