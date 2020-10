Lamenta Mon la violencia actual y aplaude utilidad de canciones

Escuchar Nota

CDMX-. Mon Laferte considera que así como no debería de existir la violencia, el feminicidio ni la desigualdad social en el siglo 21, tampoco deberían de existir canciones que hablen del tema, aunque le da gusto que las que ha escrito sobre esos tópicos estén ayudando a las personas.







“Hay canciones que hoy no deberían de existir, pero bueno ya existen y ¡qué chin…!, y vamos a usarlas hasta que se tengan que usar. Por supuesto que no me hubiera gustado escribir una canción como Pla Ta Tá y todo el ‘desmadrito’ que se armó hace un año, pero pues ahí está”, expresó a los medios de comunicación.



Por el momento la cantante prepara su siguiente disco, que tendrá temas profundos y personales, como uno que le escribió a su mamá, quien ha sido su centro de fuerza y la que le enseñó a defender sus derechos.



“Me visitó Kany García y empezamos a hablar de las experiencias de nuestras mamás y salió esta canción, que es muy honesta y habla de mi experiencia con mi mamá que no es como el estereotipo de las madres que son santas, sufridas, lo dan todo... O sea, basta, las madres son mujeres y tienen de todo, sus buenos y malos días, sus defectos, virtudes y con eso, así tal como ha sido mi mamá, yo le agradezco todo lo que ha hecho por mí”, expresó.



Al recordar lo afortunada que ha sido por estar haciendo colaboraciones con grandes exponentes de la música, como Alejandro Fernández, indicó que le gustaría cantar con Paquita la del Barrio, porque es una mujer a la que admira mucho por decir lo que piensa.



Además, contó su reciente experiencia con el español Raphael, quien la invitó a participar en su álbum Raphael 6.0 con la canción Frente a Frente.



“Un día recibí un whatsapp que decía ‘hola, querida Mon. Mucho gusto en saludarte, soy Raphael’ y yo pensé que era una broma, pero fue verdad y me invitó a cantar. Su voz es hermosa, no puedo creer lo bello que canta, para mí es una de las colaboraciones más bonitas y emocionantes, sin desmerecer las demás, es como el gusto que me di de la vida, amo a Rafael”, exclamó.



También, la cantautora chilena adelantó que el concierto que ofrecerá por streaming, el próximo 5 de noviembre a las 20:00 horas, como ya está grabado, tendrá la oportunidad de interactuar por el chat con todos sus fanáticos.