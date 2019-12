Lamenta Villanueva no pasar Navidad y Año Nuevo en su domicilio

"A pesar de la buena voluntad para ayudarme a ir a casa, demostrada públicamente por el Presidente López Obrador y la Secretaria de Gobernación, Doctora Olga Sánchez Cordero, tendré que pasar la Navidad y el Año Nuevo en la Clínica Campestre en que me encuentro", expresó.



"El Presidente y la Secretaria desean mi pronto retorno a casa con mi esposa y mis hijos, pero el Magistrado del Poder Judicial Federal tiene sus propios tiempos y ni modo, hay que saber esperar".

"Es decir, que en lugar de que sea en la cárcel llamada CEFEREPSI, en el Estado de Morelos, mi pena de prisión la compurgue en mi casa", indicó el ex político priista detenido en 2001 por vínculos con el narcotráfico.



"La ley me concede este derecho por mis problemas de salud y la edad, cumplo con todos los requisitos y espero que dejen de retrasar la resolución, para que el próximo mes de enero pueda darse positivamente".

"Se pide el indulto porque se ha probado a través de una larga investigación que soy inocente, que los hechos ilícitos y los delitos que me atribuyeron son falsos, que fueron fabricados con interés político", agregó.



"Me alegra que nuestro Presidente permanezca interesado en mi caso, ya que continuamente ha mencionado su interés por resolverlo, como fue el día de hoy en su conferencia matutina".

"Navidad es nacimiento y nos recuerda el no perder la fe y precisamente en este día de celebración familiar, quiero decirle a quienes estén pasando por una situación difícil y complicada que no debemos perder la esperanza, creo en la fortaleza de nuestra mente y de nuestros corazones para superar cualquier dificultad que se nos presente", agregó.

, lamentó que no podrá pasar esta Navidad ni Año Nuevo en su domicilio, a pesar de la voluntad del Gobierno federal para que eso sucediera.No obstante, en una carta pública, afirmó que no pierde la fe, que sabe esperar y que se mantiene con mucho ánimo ante la adversidad porque cuenta con comprensión, afecto y solidaridad.En la misiva, difundida en redes sociales, Villanueva recordó que su "permanente lucha" se centra en dos peticiones: la primera es que el Poder Judicial de la Federación resuelva su petición de prisión domiciliaria.La otra petición es el indulto para obtener su libertad, mismo que sólo podría otorgar López Obrador y que ha sido solicitado por legisladores locales y federales.Este martes, López Obrador reiteró que el Gobierno federal sigue trabajando para que se otorgue la prisión domiciliaria al ex Gobernador, para que termine de compurgar su sentencia por delitos contra la salud en su casa.