Lamentable, matar por $60 mil: Blanco

El Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, reconoció que las autoridades tenían conocimiento del plagio de Humberto Adame pero no intervinieron por petición de la familia.Blanco aseguró que, durante el plagio, la familia tuvo señales de vida del hermano del diputado federal Marco Adame, quien fue hallado muerto ayer jueves."Por la seguridad del que falleció, por eso no quisimos intervenir porque ellos nos dijeron que tenían señales de vida todavía", aseguró."Pero dio señales de vida, de teléfono que seguía vivo, y la verdad que por 60 mil pesos que mates a una persona la verdad que es lamentable".El Mandatario pidió al Fiscal Uriel Carmona no adelantarse en las conclusiones, luego de que este declarara resuelto el caso."Yo le diría al Fiscal que también tuviera un poquito de paciencia porque al final de cuentas pues no tienes todavía los hechos sin son reales o no son reales las tres personas que agarró el Fiscal, pero si son ellos hasta llegar a las últimas consecuencias."Yo no me adelantaría a los hechos hasta realmente confirmar que estos tres personajes son los secuestradores".En Morelos hay siete municipios que están catalogados como focos rojos por su recurrente registro en delitos de alto impacto, señaló el Gobernador Cuauhtémoc Blanco.Entre los municipios más afectados por la inseguridad solo enlistó a las ciudades de Puente Ixtla, Ocuituco, Cuautla, Jojutla y la capital Cuernavaca."Es donde necesitamos fortalecer estos municipios que están pasando por una situación difícil", dijo después de una reunión de seguridad en la Ciudad de México."No voy a bajar los brazos, porque créeme que estamos luchando contra esta delincuencia organizada, la verdad que es lamentable, ha incrementado no nada más en Morelos, sino en todo el País".Sobre la Guardia Nacional, de la cual no quiso dar una cifra de elementos necesarios para que patrullen la entidad, pidió a la Federación que pronto se les calendarice su llegada."Necesitamos muchos, las cifras creo que todos te van a decir que me manden 5 mil, 10 mil elementos, lo mas importante es que el Secretario (Alfonso Durazo, titular de Seguridad Pública federal) está dando la disponibilidad de esta Guardia Nacional", expresó.Esta entidad ha registrado en menos de un mes el asesinato de dos líderes de la CTM en plena zona turística de Cuernavaca, así como el asesinato de Humberto Adame, hermano del ex Gobernador Marco Adame, el pasado jueves en Xochitepec.