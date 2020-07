Lamentan elementos de Saraperos cancelación de la temporada 2020

Escuchar Nota

“Cuidaron sus intereses sin pensar en el trabajador, en el pelotero, no sé, no tengo ni idea del porqué tomaron esa decisión. Es algo muy lamentable de que se esté jugando beisbol en todas partes del mundo, ellos tendrán sus razones, yo respeto y hay que aceptar todas las decisiones que ellos tomen”, indicó.

“Nosotros dependemos de esto, espero en Dios que sí venga alguna ayuda de cualquier manera para los peloteros y para todas las personas que trabajan en el estadio. Va a tener que haber un ajuste (en la LMB) porque estamos viendo que no hay ni alcanzaría para poder ayudar a alguien, hacer algo porque nomás se nos está yendo quincena tras quincena está muy difícil, yo tengo confianza que van a actuar bien”, comentó.

“Es una triste decisión esta que se ha tomado de cancelar completamente la LMB. Entiendo que hay que enfocarse en la salud de todos primeramente, pero en mi más humilde opinión hay varias irregularidades, entiendo que esto fue radical y que sí se podía llegar a algún tipo de acuerdo para que se jugara, sigo sin entender cómo pueden abrir los antros pero no pueden abrir un estadio de 15 mil personas para que entren 8 mil por ejemplo”, publicó.

Es una triste decisión esta que se ha tomado de cancelar completamente la lmb. Entiendo que hay que enfocarse en la... Publicado por Henry Urrutia en Miércoles, 1 de julio de 2020

En otras latitudes del planeta se juega a la pelota y en México se optó por cancelar, una situación que dejó en desconcierto a algunos elementos de los, quienes de a poco asimilan la decisión de los directivos de la Liga Mexicana de Beisbol de no realizar la campaña 2020 ante el descontrol de la pandemia por el Covid-19 en el país.El “se mantiene en la capital coahuilense y asiste al gimnasio del parque Madero con miras al invierno en Dominicana. Respeta la decisión de los dueños, pero atañe a los intereses de los mismos sin pensar en el trabajador que depende, en demasía, de la pelota.Por su parte, el serpentinerodejó en claro que primero es la salud por encima de todo, y espera un cambio importante en el circuito, ya que el pelotero únicamente depende de la quincena que cobra durante la temporada, espera el apoyo de la LMB para todo el gremio que se vio afectado por la pandemia.En redes sociales, el cubanolamentó la decisión de cancelar la campaña, comprende que el enfoque es la salud, pero manifiesta en su opinión que hay ciertas irregularidades; no comprende cómo sí se dio la reapertura de restaurantes-bar y otros negocios, y no se realizó una temporada para tener público en el Madero: “NO NOS PAGAN SI NO JUGAMOS”, enfatizó.Cabe recordar que lay los 16 equipos se comprometieron a apoyar económicamente a los peloteros, umpires y staff técnico ante la cancelación de la temporada 2020, por lo que cada organización tendrá sus estrategias para que sus agremiados puedan salir adelante de esta atípica situación.