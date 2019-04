Lamentan muerte de María de los Ángeles Moreno

Lamento la muerte de la ex senadora, dirigente política y economista María de los Ángeles Moreno Uriegas. Descanse en paz. — Martí Batres (@martibatres) 27 de abril de 2019

Lamento sincera y profundamente el fallecimiento de la Lic. María de los Ángeles Moreno Uriegas, servidora pública comprometida con el país, con una amplia trayectoria, y quien fuera presidenta del @senadomexicano. Que descanse en paz. — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) 27 de abril de 2019

Mis sentidas condolencias para la familia de María de Los Ángeles Moreno, una mexicana ejemplar y de convicciones firmes. Que en paz descanse. — Miguel Ángel Osorio Chong (@osoriochong) 27 de abril de 2019

María de los Ángeles Moreno fue una mujer que representó los valores de nuestro Partido. Una mujer determinada y con una profunda vocación de servir. Mi más sentido pésame a sus familiares, extrañaremos su liderazgo y su fortaleza. — Claudia Ruiz Massieu (@ruizmassieu) 27 de abril de 2019

Profundo dolor por el fallecimiento de María de los Ángeles Moreno @MMorenoU,

gran mujer, inmejorable amiga, comprometida, entregada, resistente y luchadora incansable a favor de la vida y la justicia; Cumplió la obra de la vida. Que en paz descanse. @PRI_Nacional @ruizmassieu pic.twitter.com/qvw3ZrzZXI — Yeidckol Polevnsky (@yeidckol) 27 de abril de 2019

¡Lamentable noticia la partida de María de los Ángeles Moreno! Mujer pionera en la lucha por la equidad de género, política comprometida y destacada. Es una gran pérdida, más ahora que el país necesita de líderes de su talla. Mi sentido pésame a sus familiares y amigos. — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) 27 de abril de 2019

Esta madrugada falleció María de los Ángeles Moreno Uriegas, ex presidenta del PRI, ex legisladora y ex funcionaria pública.En redes sociales los presidentes de los órganos de dirección del Senado, el coordinador del PRI y legisladores del PAN expresaron su pesar por el deceso.“Lamento de la muerte de la ex senadora, dirigente política y economista”, expresó en su cuenta de Twitter el presidente del Senado, Martí Batres.Igualmente el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, lamentó “sincera y profundamente el fallecimiento” de Moreno Uriegas.El también coordinador de Morena dijo que fue una servidora pública comprometida con el país, con una amplia trayectoria política y legislativa, y quien fuera presidenta del Senado.El coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, ofreció condolencias a la familia de María de los Ángeles Moreno, a quien calificó como una “mexicana ejemplar y de firmes convicciones”.La senadora Claudia Ruiz Massieu, presidenta del PRI, expresó a su vez: “fue una mujer que representó los valores de nuestro partido. Una mujer determinada y con una profunda convicción de servir. Extrañaremos su liderazgo y su fortaleza”.La presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, se unió a las figuras políticas que expresaron sus condolencias por el fallecimiento de Moreno Uriegas.Desde su cuenta de Twitter (@yeidckol) la líder del partido guinda se refirió a la también ex legisladora y ex funcionaria pública como “gran mujer” e inmejorable amiga”, entre otras expresiones.La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, lamentó igualmente la partida de María de los Ángeles Moreno”. Señaló que fue una mujer pionera en la lucha por la equidad de género, una política comprometida y destacada. Es una gran pérdida, más ahora que el país necesita de líderes de su talla”.Los legisladores expresaron su más sentido pésame a los familiares de la legisladora fallecida esta madrugada.María de los Ángeles Moreno se afilió al PRI en 1970 y comenzó su carrera en el servicio público en las secretarías de Hacienda y Crédito Público, así como la del Trabajo y Previsión Social, reportó Notimex.En 1994 fue nombrada presidenta nacional del Partido Revolucionario Institucional, lo que la convirtió en la primera mujer en la historia al frente del partido en el poder.