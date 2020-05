Lana Del Rey comparte adelanto de su próximo audiolibro de poesía

Escuchar Nota

"Ahora que Doja Cat, Ariana, Camila, Cardi B, Kehlani, Nicki Minaj y Beyoncé han tenido el número uno con canciones sobre ser sexy, no usar ropa, follar, hacer trampa, etc., ¿puedo? Por favor, vuelve a cantar sobre ser encarnado, sentirte bella al estar enamorada, incluso si la relación no es perfecta, o bailar por dinero, o lo que sea sin ser crucificado o decir que estoy glamorizando el abuso", expresó Lana.



La cantautora estadounidense, compartió en redes sociales la pieza literaria Patent Leather Do-Over, que formará parte de su próximo álbum de poesía hablada Behind the Iron Gates-Insights from an Institution, estreno que se suma a su nuevo trabajo de estudio que verá la luz el 5 de septiembre.; asimismo, el fragmento poético va acompañado de la música del compositor Jack Antonoff, quien ha trabajado con la cantante para estas compilaciones literarias.En recientes días,y paralelamente a su audiolibro tiene otra entrega similar en proceso titulada Violet Bent Backwards Over the Grass.El anuncio que la intérprete de Summertime Sadness hizo en redes, principalmente para mantener al tanto a sus seguidores sobre su trabajo, también trajo consigo controversia pues dio algunas declaraciones con relación a otras cantantes famosas y su forma sexista de conducirse en el medio.A partir de este comentario sus detractores no se hicieron esperar, por lo qu