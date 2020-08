Landau visita la Basílica de Guadalupe

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, visitó la Basílica de Guadalupe, donde se reunió con el cardenal Carlos Aguiar Retes, Arzobispo Primado de México, con quien dialogó sobre la situación que enfrenta nuestro país debido a la pandemia de covid-19 y las acciones que se pueden emprender para favorecer a las familias.



Anoche tuve el gran honor y placer de platicar con el Cardenal Carlos Aguiar @ArzobispoAguiar sobre los retos sociales y económicos desatados por la pandemia y cómo podemos apoyar a los más vulnerables. Siempre una gran emoción visitar la Basílica de Guadalupe”, señaló.



Esta es al menos la tercera ocasión en su primer año en el cargo que el diplomático norteamericano recorre el templo más grande de América Latina.



Recién llegó a México el 16 de agosto del año pasado, una semana después visitó junto a su esposa Caroline a la Basílica de Guadalupe.



Nuestra primera parada al llegar a México la semana pasada: la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Le rogué que me diera la sabiduría y el espíritu para fortalecer los lazos entre nuestros países”, comentó.



El embajador Landau de 56 años de edad se ha declarado un ferviente guadalupano que guarda recuerdos y obsequios que le han hecho llegar amigos y seguidores sobre la Virgen del Tepeyac, como una pintura realizada por la artista estadounidense Suzzane Lyell y que mostró el 14 de septiembre.



"¡Que regalazo! Mis grandes amigos Trish y Gene Scalia me acaban de presentar una pintura de Nuestra Señora de Guadalupe realizada por la artista estadounidense @LyellSuzanne. Lleva por detrás las palabras de Nuestra Señora a Juan Diego en el cerro de Tepeyac. ¡Una inspiración!”, expresó.



El 12 de octubre también asistió a la tradicional Misa de las Rosas que en esa ocasión oficio el Nuncio Apostólico Franco Coppola.



"En la Misa de las Rosas en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. ¡Que bendiga mi gestión y las relaciones entre nuestros pueblos!”



"Que emoción cuando el Nuncio Apostólico me presentó con una rosa al final de la misa. ¡Gracias por invitarme a este evento!”, señaló.



El exabogado de apelaciones de la Corte Suprema cumplió el pasado 12 de agosto un año de haber rendido protesta como el trigésimo primer embajador desde 1899 de Estados Unidos en México.



El pasado 6 de diciembre, luego de acompañar al fiscal general de Estados Unidos, William Barr, a una reunión de trabajo con autoridades de México, el embajador Landau lo llevó a la Basílica de Guadalupe, donde los responsables del templo le hicieron un recorrido y le mostraron el atrio más grande de América.



Con información de Excélsior