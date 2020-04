Lanza AMLO decálogo para clase media y alta ante crisis por COVID-19

Escuchar Nota

"Vamos a frenar, a detener, la caída de la economía, todo esto que se ha producido con la pandemia" del coronavirus, aseguró en un mensaje en redes sociales.



"Sí va a caer la economía, pero vamos rápido a mejorar la situación económica, es decir va a haber rápido un retorno a la normalidad económica, sobre todo al bienestar que es lo que más nos importa, a que seamos todos felices", dijo.



"No vamos nosotros a limitar ninguna libertad, al contrario, este es un país de mujeres y hombres libres, el gobierno no va a reprimir porque han llevado a cabo modelos económicos con el uso de la fuerza, de la mano dura con la dictadura", dijo.



Tras aclarar que tendrá prioridad el 70 por ciento de los mexicanos en donde están los más pobres, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció 10 puntos que beneficiarán al otro 30 por ciento en donde están la clase "media-media", media alta y "grandes corporaciones económicas y comerciales" ante la crisis generada por el COVID-19.El Presidente de la República expuso que el 70 por ciento de la población, partiendo de una base piramidal, es pobre, por lo que en una primera etapa serán los beneficiados con los apoyos económicos y de Bienestar.Como primero punto, expuso que su gobierno no tolerará actos de corrupción e impunidad; con esto, abundó, se garantizará que haya piso parejo a cualquier empresario que quiera realizar algún negocio.En un segundo apartado se garantizará que la sociedad no financie el aparato gubernamental colosal, esto permitirá que se liberen fondos para atender a los que más lo necesitan, refirió.En un tercer punto se comprometió a garantizar las libertades y proveer de un verdadero Estado de derecho a toda la población. Señaló que, en el pasado, los gobiernos neoliberales impusieron modelos económicos a la fuerza, por lo que su administración no replicará estos modelos de "mano dura".También detalló que se asegurará que exista paz con justicia social, una de las demandas más sentidas del pueblo de México.Como sexta acción, López Obrador dijo que no habrá aumentos de impuestos ni se crearon nuevos. En ese sentido, descartó que su gobierno planee en el mediano plazo una reforma fiscal.En una séptima acción, descartó nuevos "gasolinazos" y al contrario celebró que, con la caída internacional de los precios del petróleo, el precio de gasolina y Diesel esté bajando para beneficio del consumidor.Para estimular el crecimiento económico y como octavo punto, anunció la inversión sin precedentes en infraestructura pública enfocada en la edificación del aeropuerto internacional "General Felipe Ángeles" y la construcción del Tren Maya que, con dos contratos asignados, generará 60 mil empleos.Por último como noveno y décimo puntos enfatizó que con la entrada en vigor del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se potenciará la capacidad del país para albergar maquiladoras y se estimulará el crecimiento de la industria automotriz.Con el T-MEC, que entrará en vigor a partir del 1 de julio, habrá más inversión, más empleos y se detonará el crecimiento económico, afirmó.