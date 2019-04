Lanza cártel nueva amenaza a AMLO

El Cártel Santa Rosa de Lima, liderado por José Antonio Yépez "El Marro", dejó una manta dirigida al Presidente Andrés Manuel López Obrador en la que advierte que continuará la violencia en Guanajuato si no retira a marinos y militares que mantienen vigente el operativo "Golpe de Timón".La narcomanta fue colocada sobre un puente en el Boulevard Constituyentes de Celaya, en la Colonia Rosa Linda.En el mensaje se hace alusión a la irrupción ayer de un comando en la Comandancia Norte de la Policía de Celaya para rescatar a Armando Soto González, alias "El Triste", quien murió posteriormente en un enfrentamiento con fuerzas federales.Según el informe, era jefe de plaza del Cártel Santa Rosa de Lima en los municipios de Jerécuaro, Coroneo, Tarimoro, Tarandacuao y Acámbaro.La manta está firmada presuntamente por "El Marro"."Ya viste que me metí con la Delegación Norte, me metí con tus pinches policías y que si me tumbaste a X de mi gente, yo te voy a reventar el doble y por cada gente que me chingues, dos tuyas la van a pagar", advierte el texto."Sigues sentenciando a más policías inocentes, la próxima vez el regalo que te mandé a la refinería va a llegar hasta Cuitláhuac #90 en la Colonia Toriello en Tlalpan".No es la primera ocasión que en Guanajuato aparece una narcomanta amenazando al Presidente de la República.El 31 de enero, luego del hallazgo de un artefacto explosivo a bordo de una camioneta abandonada en la Puerta 4 de refinería de Salamanca, se localizó una manta donde presuntamente "El Marro" exige al Mandatario mexicano retirar a la Marina y militares de Guanajuato, en el marco la lucha contra el robo de combustible."Andrés Manuel López Obrador te exijo que saques a la Marina, Sedena y fuerzas federales del Estado, si no te voy a empezar a matar gente inocente para que veas que esto no es un juego y que en Guanajuato no los necesitamos. Ahí te dejo un regalito en mi refinería para que veas cómo se van a poner las cosas y si sueltas a mi gente que se llevaron y si haces caso no van a valer madre. Atente a las consecuencias. Atte. El Señor Marro", se mencionó en aquel entonces.Autoridades del municipio de Celaya informaron que Soto González fue liberado por el comando en el ataque a la Comandancia Norte, pero posteriormente murió en un enfrentamiento con militares y policías federales.