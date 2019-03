Lanza CFE concurso para la adquisición de carbón

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) lanzó una convocatoria para adquirir 330 mil toneladas de carbón de la Cuenca de Sabinas, Coahuila, mediante licitación y no de manera directa, como había anticipado el senador Armando Guadiana.Según la convocatoria publicada en el Diario Oficial el fallo está previsto para el 4 de abril.Manuel Bartlett, director de la CFE, aseguró que dicha adquisición es común y necesaria.El volumen a comprar es similar al adquirido en otros años para operar las carboeléctricas del municipio de Nava, Coahuila.“Estuvimos resolviendo ese tema para evitar que anteriores prácticas, malas o buenas, permitan que estén dirigidas a determinado consumidor. Nuestro compromiso es que no haya ningún ápice de corrupción en la empresa y tenemos 140 lugares de compra, tenemos que reducirlos para poder tener un control”, señaló en conferencia.Armando Guadiana, presidente de la Comisión de Energía del Senado, aseguró que esta compra se haría de emergencia, pues desde diciembre de 2018 los pequeños productores de carbón de Coahuila no habían vendido su producto.En otro tema, Manuel Bar-tlett declaró este jueves que es posible cancelar los contratos establecidos con empresas que construyeron los gasoductos de la compañía.“Si vamos a renegociar los contratos, esperemos que haya un acuerdo, sí queremos que haya un acuerdo, pero si no hay un acuerdo y nosotros no podemos sostener compromisos que no puede sostener la CFE, pues claro que iremos por la anulación”, sostuvo.Bartlett señaló en febrero que Carso, IEnova y TransCanada eran las empresas propietarias de siete gasoductos que están detenidos y a los que la CFE continúa pagando.Por otra parte, Bartlett afirmó que la reestructuración de las subsidiarias de generación de la CFE no es con el fin de crear un monopolio a través de la eléctrica nacional.Para este año la CFE tiene un presupuesto de 434 mil 700 millones de pesos, un incremento de 8% respecto a 2018, de los cuales 34 mil millones irán a la modernización de centrales como las carboeléctricas y termoeléctricas, además de otro tipo de tecnologías tradicionales, y un pequeño porcentaje para las hidroeléctricas.