Lanza Cristian Cuando Vuelva la Vida

Ciudad de México.- Lo han tachado de misógino, violento y hasta de golpear a su madre, Verónica Castro. Sin embargo, Cristian Castro niega las acusaciones y adelanta que su próximo álbum estará dedicado a las mujeres más importantes de su vida.



“La gente que dura tantos años como yo, o como Verónica Castro, siempre va a tener miles de colgados, siempre habrá gente que quiera odiar, depender de algo.



“No hay nada que ensuciar. Hay problemas familiares naturales que se resuelven, como todas las familias. Mi mamá y yo hablamos todos los días y, con todo y peleas, seguimos adelante. Nos hemos peleado mucho y nos hemos contentado mucho”, sostuvo Castro.



El hijo de Manuel “El Loco” Valdés lanzó ayer Cuando Vuelva la Vida, el primer corte de lo que será su nuevo disco, que contempla lanzar en octubre y que tendrá una especial dedicatoria a su abuela Socorro, fallecida en abril.



“(Esta música nueva) me ha servido para reflexionar. Sé que también me vi muy inmaduro, no quise madurar durante muchos años y sigo quizá en un estado muy inmaduro.







“Quiero aprovechar este momento de luto para tener reflexiones como Cuando Vuelva la Vida o Milagro, otra canción muy bonita de este nuevo disco”, agregó.



En días pasados, el intérprete fue señalado por Yolanda Andrade de haber agredido a Verónica Castro, meses después de que se revelara una supuesta relación sentimental entre ambas.



Además de refutar las acusaciones, el artista aseguró que Andrade sólo busca fama.



“La trayectoria de Verónica Castro es muy grande, muy buena, y obviamente con una trayectoria tan insignificante como la de Yolanda Andrade, pues obviamente que va a tener siempre ganas de hablar de nosotros.



“Esta chica siempre se portó bien con nosotros, hoy que nos desconoce, me parece que es solamente hablar de trayectoria. No es cierto lo que dice ella. La que tiene que hablar de esto sería mi mamá”, añadió Castro.