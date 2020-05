Lanza Dennis el tema 11:11

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Dennis Arana, el exconcursante de La Academia que logró gran popularidad por cantar Born this Way en la semifinal, dijo con humor que salió de un encierro en el programa para meterse en otro por el coronavirus, pero ha sabido aprovechar estos días para trabajar, y hoy, es el primer académico en lanzar su sencillo 11:11, cuyo estreno fue este viernes.



“La canción nació por la historia que tuve en La Academia, por todas las pruebas para aceptarme, amarme por completo, creo que fue una gran enseñanza, una etapa en la que aprendí y crecí muchísimo, y qué buena manera de transmitirlo al público que con música, mi historia se convirtió en la letra de una canción. 11:11 es para soñadores, es un mensaje de que no se rindan nunca, que no le hagan caso a las etiquetas”.



Arturo López Gavito, juez de La Academia en innumerables ocasiones, dijo que pese a que la gira con los académicos –de la que es productor– está pospuesta, se han enfocado en hacer conciertos de buena calidad con los finalistas y en preparar los sencillos de los concursantes bajo el sello Eliot Music Label, que crearon al terminar el reality show.









“Si bien Dennis no estuvo dentro de los primeros finalistas, su potencial artístico es increíble, él coescribió una canción con autores guatemaltecos, se grabó en su teléfono celular y aquí en México armamos el video con la gente de Elliot, entonces es el primer video que sale de la pandemia con un artista latino y con una muy buena calidad. Con esta canción estamos haciendo una declaración de principios sobre la diversidad y sobre la manera en que los seres humanos etiquetamos”, comentó Gavito.



La canción está en el género pop urbano, pero Dennis aseguró que no será el único género musical en el que lo van a escuchar cantar. En cuanto a su canción, compartió.



“El mundo no es para etiquetas, es para seres humanos, es para la comunidad (LGBT) también, para que todos amemos y seamos felices sin juzgar a los demás; va con mucho respeto para la gente”.



Los youtubers Gabrielle Maya, Edson González y la bailarina Angélica Flores son parte de este video musical.