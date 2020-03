Lanza Fundación Poniatowska concurso para cuento y novela

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La Fundación Elena Poniatowska Amor en conjunto con la Fundación Ventosa-Arrufat, de Barcelona, lanzan el Primer Concurso de Cuento y Novela.



En el caso de la novela, el premio está dotado de 500 mil pesos para una obra inédita, sin importar edad, nacionalidad o lugar de residencia.



En la categoría de cuento, serán premiadas 10 obras inéditas, cada una con 20 mil pesos, escrito en español con los temas leyendas, sucesos y vivencias, anunció Felipe Haro Poniatowski, presidente de la Fundación Elena Poniatowska Amor.



Un concurso auspiciado con el legado del matrimonio de Gabriel Ventosa y Dolores Arrufat, originarios de Borjas Blancas de Cataluña, quienes salieron de España tras la Guerra Civil al no querer vivir bajo el régimen de Franco.



En México, se dedicaron a los bienes raíces y restaurantes, y eran amantes del arte y la cultura. Sin hijos, crearon un fideicomiso para promover la cultura.



El matrimonio, ya fallecido, nombró en su testamento al abogado Jorge Ortega como albacea y ejecutor especial, y fue él quien hace seis meses tocó las puertas de la fundación.



“No siempre se crea un premio de estas dimensiones, con estas características, a partir de una fundación privada, eso me da mucho gusto porque nos estábamos acostumbrando a que los premios los hacían las grandes corporaciones editoriales, que está muy bien que lo hagan, pero este tiene un acento particular que es la conjunción de dos funciones”, expuso Javier Aranda, miembro del consejo de la Fundación Elena Poniatowska.



Un premio anual con fondos suficientes para ser entregado durante los próximos cinco años, plazo comprometido con la fundación que lleva el nombre de la escritora, aseguró el abogado Jorge Ortega.



El jurado estará formado por escritores y académicos, cuyos integrantes se darán a conocer cuando se emita el fallo. La convocatoria cierra el 31 de julio.



Se prevé que los premios sean entregados en septiembre, aunque Haro admitió que podría posponerse a principios de octubre derivado de la actual contingencia.