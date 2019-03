Lanza Huawei nuevos teléfonos P30 con súper cámara

Especializado en fotografía en la oscuridad, gracias a su sistema de triple cámara y el uso de inteligencia artificial, Huawei presentó su nueva línea de teléfonos P30 Series."La serie Huawei P30 representa un avance fundamental después de de décadas en el desarrollo de tecnología de cámaras digitales, y reescribirá las reglas y la percepción de todos sobre la fotografía móvil", dijo en el evento de lanzamiento Richard Yu, CEO de Huawei Consumer Business Group.La nueva familia está formada por el Huawei P30 Pro, con una pantalla de 6.47 pulgadas; y el Huawei P30, con pantalla de 6.1 pulgadas.El nuevo Huawei P30 Pro es el equipo que liderará la gama alta de la empresa china. Su sistema de tres lentes en parte trasera es de 20, 40 y 8 megapíxeles, y tomará fotos regulares, amplias y telefoto, con un zoom óptico de 5X.Por su parte, el Huawei P30 tiene tres cámaras en su parte trasera de 8, 16 y 40 megapíxeles. En la parte frontal, ambos teléfonos tienen una única cámara de 32 megapíxeles.Según el CEO de Huawei, el sistema de cámaras de los nuevos equipos compite no sólo contra el iPhone XS de Apple o el recientemente anunciado Galaxy S10 Plus, sino también contra cámaras profesionales como la Canon 5D gracias a su ISO, que alcanza una sensibilidad de 409 mil 500 para fotos en oscuridad.Entre otras especificaciones, los nuevos teléfonos de Huawei destacan por su batería, que promete recargarse hasta la mitad en sólo 30 minutos. En el caso del P30 Pro la batería es de 4 mil 200 mili amperes, 27 por ciento más potente que en el P20 Pro, presentado el año pasado.Como en el Mate 20 Pro, ahora la línea P30 tiene la capacidad de compartir energía con otros dispositivos compatibles con carga inalámbrica, simplemente al juntarlos en su parte trasera.El año pasado, Huawei pasó del tercero al segundo lugar entre las marcas de celulares con más ventas en el mundo, según reportes de IDC. Desde su posición amenaza a Samsung, que continúa con el primer lugar, y sobrepasa ahora a Apple, incluso a pesar de que los teléfonos de Huawei no se encuentran en Estados Unidos, pues la empresa china está vetada por presuntos riesgos a la seguridad nacional.Los nuevos P30 llegarán al mercado en cinco distintos colores, incluyendo un nuevo modelo en tonos rojos. El precio del P30 será de 800 euros -unos 17 mil 300 pesos-, en un modelo de 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Por su parte, el P30 Pro partirá de los mil euros, para un modelo de 8 GB de memoria RAM y 128 GB internos, o de mil 250 euros -convertidos a 27 mil pesos- para su versión más poderosa, con 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno.Los precios de los equipos para México no se han anunciado, ni tampoco su disponibilidad, aunque la empresa ya envió invitaciones a medios para un evento en el País este 4 de abril.Prometido desde inicios de año, numerosas filtraciones de los Huawei P30 comenzaron a fluir conforme se acercaba la fecha de lanzamiento. En últimos días, circularon por la red fotografías del equipo que fueron confirmadas en la presentación, este martes.