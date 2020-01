Lanza INE campaña de protección de datos

Escuchar Nota

"¿Qué son los datos biométricos? Son las propiedades físicas, fisiológicas, de comportamiento o rasgos de la personalidad atribuidos a una sola persona y son medibles.

"Por ejemplo, la huella dactilar, el rostro, el iris, la retina, la geometría de la mano. El INE solicita a la ciudadanía sólo dos datos biométricos: el rostro y las 10 huellas dactilares",

Tras la petición de lade entregar la base de datos del padrón electoral, el(INE) lanzó unaexplica el Instituto en un gráfico difundido en redes sociales.Detalla que, como nombre, edad, dirección, sección electoral, CURP, RFC y firma., es el eslogan del gráfico, que se replica en las cuentas de direcciones, delegaciones del Instituto y consejeros.Los consejeros desfilaron durante la mañana por medios electrónicos y en sus cuentas de Twitter insistieron en laLas autoridades electorales recuerdan a los cibernautas que cíclicamente todos los gobiernos piden transferir el padrón y datos asociados a Gobernación,Sin embargo,, por lo que lo más fácil es demandar una que ya existe y se ha consolidado con los años, que es la del INE."Impulsar otra credencial distinta u otra base espejo, sin una ponderación racional, generaría riesgos considerables. No sólo porque expertos y organismos responsables de la protección de datos recuerdan siempre que con biométricos no es recomendable flexibilizar su consulta o tomar por varias vías un mismo registro sino también por el enorme gasto que implica duplicar esfuerzos y padrones", advirtió el consejero Marco Baños en Twitter.Baños, pues representaría un gasto doble para el Estado, además del riesgo de que la gente se confunda o se someta a dos trámites.Sin referirse al riesgo del uso electoral de la base de daros del padrón, el consejero Ciro Murayama recordó que los partidos políticos ya no pueden tener dicho documento, por lo que existe mayor certeza en su uso."Tras varios incidentes de exposición de datos del padrón, desde 2016 se decidió dejar de proporcionarlo en físico a los partidos políticos, como ocurría antes.escribió en su cuenta de Twitter, cerrando con la misma frase que busca posicionar el organismo "@INEMexico resguarda y protege tus datos".