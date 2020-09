Lanza nuevo sencillo y libera Sama a su álter ego

Escuchar Nota

Ciudad de México-. Su nombre de pila es Carlos Sama, pero prefiere que lo llamen Hari, un apodo que hizo suyo desde los 15 años.



Aunque se le conoce más como director de cine, ahora su lente lo dirige a la música desde su álter ego Noble Savage.



Influenciado por la música de los 80, el mexicano radicado en Los Ángeles está inspirado con su proyecto musical, primero promocionó Mishima’s Angel y su nuevo sencillo es Leap Into Shade.



Arropado con un sonido dark wave y postpunk, el músico tiene considerado caminar de la mano de sus dos pasiones: la música y el cine, pues no puede vivir sin ambos.



“En la música llevo un montón”, comentó Sama, quien presta su voz y talento a Noble Savage, “tuve un proyecto postpunk en los 80. En el nacimiento del rock en español en México yo tocaba con Fobia y Caifanes cuando nadie habíamos hecho un disco todavía”.



En ese tiempo, recordó, formó el concepto La Muerte de Eurídice, pero sus adicciones lo orillaron a dejar la música, misma que ahora retomar.



“Me tocó la fiesta durísimo, yo sí me tuve que rehabilitar de los abusos y como parte de ese proceso dejé la música, sí me he arrepentido, pero al mismo tiempo pienso que el cine también fue lo mío”.



“Abandoné la música en los 90 porque la relacioné con un momento muy autodestructivo e intenso en mi vida”.



Mientras mantenía dormido su espíritu en la música, Sama tuvo muy despierto su ingenio cinematográfico.



Dirigió las cintas Sin Ton ni Sonia, El Sueño de Lu y el año pasado estrenó en Sundance Esto No es Berlín, que presumió, este año es de las más nominadas en los premios Ariel.











“Noble Savage nació como parte de un tour que yo hice con mi película Esto No Es Berlín y en ese viaje como que resucité el soundtrack de mi adolescencia. Noble Savage es un personaje bastante peculiar que no funciona muy bien en entrevistas, donde mejor funciona es en el escenario y yo lo apoyo con su relación al exterior”.



Sabe que tanto el cine como la música son amores apasionados y demandantes, pero por ahora su tiempo es para la música, será a más tardar en marzo del 2021 que se vuelva a poner detrás de una cámara en el set de filmación.