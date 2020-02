Lanzan a calle a profesora saltillense; sufre desalojo sin aviso

Escuchar Nota

Sentada en una silla de plástico, en la banqueta de la calledonde ha pasado toda su vida, dejarondespués de desalojarla sin aviso.por no saber qué hacer ante semejante situación, ataviada todavía con su pijama porque no la dejaron siquiera vestirse antes de desalojarla.La mujer es un ejemplo de vida. Durante muchos añosen las escuelas Centenario, Constituyentes y la Miguel López, ubicadas en el corazón de la ciudad.y jóvenes en situaciones adversas. Sin embargo, ahora era ella quien necesitaba de muchas manos y voluntades para salir de su situación.Así, mediante una transmisión en redes sociales,: gente que la consolaba, otros consiguiendo vehículos para trasladar sus pertenencias, personas que ofrecieron bodegas para resguardar sus muebles, vecinos que le abrieron las puertas de sus casas para vivir.Pero no fue solo eso, sus perros fueron resguardados y sus muebles también, mientras que, una vez que el DIF ya estaba enterado de la situación.Albergues, asociaciones y civiles,empatizaron y decidieron actuar ante el mal momento por el que pasaba la maestra.