Diego Boneta vuelve a ser ‘El Sol’ en avance de Luis Miguel, la Serie

Para que no te quedes triste pensando solo en el ayer, aquí dejo un rayo del Sol: Luis Miguel, la serie vuelve con temporada 2 este 2020. pic.twitter.com/GInUTIkwhJ — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) January 7, 2020

El momento más oscuro es justo antes de que salga El Sol. — Luis Miguel La Serie (@serieluismiguel) January 7, 2020

de la segunda temporadaen la Ciudad de México con Diego Boneta en el rol protagónico.La cuenta oficial de la serie en Instagram publicó un adelanto de un minuto en el que apareceen un estudio de grabación e(1996).En el audiovisual corta la pista, pide “una más” y en la escena siguiente el actor luce con una imagen más madura con la pista de fondo de México en la piel (2005).“¿Cómo es posible que, a mi lado, has pensado que no iba a volver? Luis Miguel, la serie regresa con su Temporada 2 a Netflix en 2020”, es el texto que acompaña el video.El vicepresidente de Adquisición de Contenido para América Latina y España de la plataforma de "streaming",diferentes.A su vez,, pues subrayó el apetito de las audiencias latinas por ver sus historias en la pantalla contadas auténticamente. "No podemos esperar para profundizar en la extraordinaria vida de Luis Miguel y su dramático ascenso al estrellato”.La producción contará con las, entre otros.La dirección estará a cargo de Humberto Hinojosa y Natalia Beristain, con un guion liderado por Daniel Krauze junto con Ana Sofia Clerici, Anton Goenechea, Diego Ayala, Karin Valecillos y Paulina Barros.La producción ejecutiva está a cargo de Mark Burnett, Carla González Vargas y Pablo Cruz, con Carolina Leconte y Arturo Sampson como productores. Luis Miguel, la serie es una producción de las compañías MGM y Gato Grande.