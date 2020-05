Lanzan campaña de donación para artistas de Guadalajara

Escuchar Nota

“Empezamos a pensar qué acción podíamos hacer de manera muy rápida para apoyar a la necesidad, sabemos de algunos casos de creadores que necesitan apoyo, por eso hicimos todo un esfuerzo para sacar hoy esta campaña, sumar a la gente y que haya resultados.

“Todos, artistas o no, estamos pasando por momentos complicados económicamente, pero la comunidad cultural en específico es uno de los sectores más afectados y quizá los últimos que vamos a regresar a nuestras actividades habituales, esto ha traído muchos problemas, algunos creadores viven momentos complicados de falta de trabajo, que se les adeudan funciones, y que hay falta de oportunidades”, expresa el productor.

“Donar productos de la canasta básica puede hacer la gran diferencia, la idea es recibir alimentos no perecederos, de limpieza, de protección y de cuidado personal; vamos a utilizar todo un protocolo de seguridad para que no haya ningún riesgo, incluso la gente que así lo desee puede entregar los productos sin bajarse de su auto”, abunda Montes de Oca.

Hay acciones que no se pueden postergar y se debe actuar de forma inmediata, advierte el productor, quien junto con otros artistas de la comunidad escénica de la Ciudad ideó una campaña de donación de alimentos no perecederos para ayudar a los creativos con mayor necesidad.La campaña denominada, impulsada por varios colectivos de teatro, busca que el público done cereales y granos, productos enlatados, agua embotellada, artículos de limpieza y de aseo personal, así como cubrebocas.Por lo pronto, en una etapa inicial, se abrirá una fecha para entregar las donaciones, este jueves, de 15:00 a 19:00 horas, en las instalaciones delLa ayuda irá en un inicio a artistas dedicados a la actividad teatral. Según la respuesta se podrían abrir más fechas de recaudación de productos y extenderse hacia creativos de otras disciplinas.