Lanzan crocs inspirados en KFC y ¡huelen a pollo!

The moment you’ve been waiting for: Kentucky Fried Chicken x @Crocs Classic Clogs available now. Complete with chicken-scented Jibbitz! Not for human consumption. https://t.co/9FwPxWrE7w pic.twitter.com/l75e3Jj8Ny — KFC (@kfc) July 28, 2020

No te podemos culpar, no eres al único. Sin embargo, quizá su singular fealdad sea parte de su éxito pues, aunque no sean los zapatos más bonitos del mundo, muchas personas han llegado a utilizarlas en más de una ocasión. Además, es un empresa que prospera, a pesar de haber perecido en 2013, y sus colaboraciones pueden llegar a ser impresionantes.Te preguntamos si te parecían feas porque, si contestaste que no del todo, quizá te cueste trabajo mantener esa postura cuando observes el resultado de su última colaboración, y es que de entre lo impensable, esto se lleva el premio:Y ni esto, ni su llamativo diseño, del que hablaremos próximamente, es lo más asombroso, pues,El diseño, como te decíamos, tampoco es lo más elegante del mundo, pues tiene una combinación de colores blanca y roja y un estampado de piezas de pollo frito. Además, vienen acompañadas de dos singulares accesorios de goma, por su puesto en forma de pollo, que puedes colocar al frente de las sandalias, para darles un aspecto 3D.Las sandalias se presentaron por primera vez en febrero, en la New York Fashion Week, sin embargo, salieron a la venta el pasado 28 de marzo y, aunque originalmente el calzado tenga un costo de 55 euros (mil 438 pesos mexicanos), ya se venden en otras plataformas hasta por 500 euros (más de 13 mil pesos mexicanos).Información de Milenio