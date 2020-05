¡Lanzan cubrebocas con estilo!, ¿funcionan?

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La crisis mundial por el Covid-19 ha provocado la escasez de cubrebocas por el uso del personal médico y de la población para prevenir la propagación del virus. Es por eso que muchas firmas reconocidas se han sumado a la lucha con la producción de mascarillas, pero también algunos diseñadores de diversas partes del mundo han comenzado con la fabricación de las mismas con un toque diferente y único.



Así, a pesar de algunas críticas de expertos que afirman que este tipo de accesorio no protege realmente contra el virus, sino más bien decora, a través de las redes sociales se han dado a conocer algunos diseños de cubrebocas con propuestas muy estilosas y llamativas.



Los patrones con perlas, bordados, encaje e incluso 'glitter' se han convertido en los favoritos para combinar con cada uno de nuestros looks así como los que combinan con los tonos de tu vestuario.



Firmas como Pheren Couture, Kes NYC, Helmstedt y Collina Strada cuentan con un amplio catálogo de modelos que convertirán a esta medida preventiva en tu accesorio favorito. Sus diseños con colores alegres y patrones florales ayudarán a levantar tu ánimo estos complicados días.



A destacar también los diseños de Louis Vuitton, Fendi, Gucci, Futurewear, Antisocial Club, Burberry o Urban Outffiters que lanzó un modelo con la célebre lengua de Los Rolling Stones.



Algunos talentos emergentes y diseñadores independientes han dado a conocer su trabajo en Instagram con el hashtag #fashionfacemask, impulsando sus negocios y combatiendo la falta de mascarillas. En México, Héctor Terrones, lanzó una colección con motivos barrocos. También puedes inspirarte en alguna de estas opciones y crear tu propio modelo, sólo necesitas alguna prenda de algodón que ya no utilices y algunas aplicaciones para adornarlo.



Así, de pronto, aunque sea por razones de fuerza mayor, la mascarilla ha empezado a formar parte de los básicos de cualquier armario.



Y surge la polémica La firma Off White del diseñador Virgil Abloh ha lanzado unos diseños en algodón negro con algunas ilustraciones y el logo de la firma en blanco, que han sido un éxito y se encuentran agotadas. Sin embargo, se cuestiona el precio de los mismos, ya que se llegó a vender en Amazon un paquete de 60 unidades por mil euros. Otras firmas también han subido sus precios en estos productos lo que ha provocado reclamos en las redes sociales.