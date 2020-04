Lanzan en México muestra internacional de cine… por streaming

Escuchar Nota

“Breve historia del planeta verde” fue ganadora del Premio Teddy a lo mejor del cine LGBTQ de la Berlinale 2019. Sigue a Tania, una mujer trans que descubre que su abuela ha pasado sus últimos años en compañía de un alienígena y se embarca en un viaje rural con dos amigos para devolver la criatura a sus orígenes.



Los cines están cerrados, pero los mexicanos en casa podrán ver de manera gratuita una veintena de películas internacionales gracias a Daimon , unaque debuta esta semana.La más reciente película del director argentino, inaugurará, que podrá verse de manera gratuita del 6 al 28 de abril en la plataforma FilminLatino del Instituto Mexicano de Cinematografía.La muestra incluye producciones de Argentina, Estados Unidos, Tailandia, Colombia, Francia, Canadá, Camboya, Bolivia, España, Turquía y México.El programa incluye estrenos para México como “Last Night I Saw You Smiling” de Kavich Neang, “The World is Full of Secrets” de Graham Swon y “Te quiero tanto que no sé” de Lautaro García.La cineasta canadiense, acompañado de sus tres cortometrajes más recientes “A Drownful Brilliance of Wings”, “Veslemøy's Song” y “The Soft Space”.Todas las películas en DAIMON: Muestra Internacional de Cine en Streaming