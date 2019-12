Lanzan granada en centro de menores migrantes en Madrid

El fascismo campa a sus anchas en España. Atentado terrorista contra un centro de menores migrantes en Madrid. Los medios de comunicación no le dedicarán horas y horas en TV. No son cubos de basura en Catalunya sino niños. pic.twitter.com/9HU8HVgs3S — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) December 4, 2019

La Policía española desalojó este miércoles untras el hallazgo de unacon poca carga, después de que el lugar fue señalado hace varias semanas por el partido de extrema derecha Vox.Agentes especializados detonaron el artefacto de forma controlada y sin causar daños, informaron a Efe fuentes policiales.Las patrullas acudieron al lugar a primera hora de la mañana de hoy tras un aviso de la dirección del centro, situado en el distrito madrileño de Hortaleza.Los responsables explicaron que habían encontrado un paquete sospechoso, que al parecePosteriormente los agentes acordonaron y evacuaron la zona para llevar a los internos a un lugar seguro.El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, achacó el suceso a los, que en su opinión son también llamadas "a la xenofobia y a la discriminación".La líder regional de la ultraderechista, denunció el 21 de octubre los problemas de inseguridad que, según dijo entonces, sufren los vecinos de, a quienes los menores migrantes no acompañados (menas) tienen según ella "atemorizados".Monasterio, que visitó ese barrio de Madrid entonces, exigió al Gobierno regional que no se abran más centros de este tipo.El 17 de noviembre pasado, cerca de un centenar de personas se concentraron delante de ese mismo centro de menas para pedir "más seguridad" en el barrio, con la participación del grupo ultraderechista Hogar Social.Varias entidades sociales han pedido a la Fiscalía General del Estado que, especialmente los difundidos de cara a las pasadas elecciones españolas del 10 de noviembre, por sia Fiscalía General española también advirtió en su memoria 2018 del "incremento espectacular" de la llegada de menores extranjeros no acompañados a través delen embarcaciones precarias que parten de las costas marroquíes y alertó de que las entidades públicas encargadas de atenderlos están desbordadas.Ese aumento fue de casi el 200 % respecto a 2017. Durante el año pasado fueron localizados, frente a los 2 mil 345 de 2017.En el registro oficial de menores extranjeros no acompañados figuraban inscritos, a 31 de diciembre 2018, un total de 13.796 menores bajo la tutela o acogimiento de los servicios de protección, un aumento del 115 % respecto a 2017.