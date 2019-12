Lanzan granadas a vehículo en Guanajuato

Ciudad de México.- El Fiscal General de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, informó que la explosión de una camioneta en el Municipio de Irapuato se debió a que le arrojaron dos granadas.



Señaló que no se trató de un coche bomba como se especuló en un inicio.



El vehículo se encontraba estacionado en la Calle Manuel Acuña de la Colonia 5 de Septiembre.



La explosión aconteció ayer por la noche, de acuerdo con el Fiscal.



Según versiones de vecinos, hombres armados a bordo de un vehículo se acercaron a la unidad y lanzaron granadas.



A pregunta expresa, en conferencia de prensa, el Fiscal no descartó que la explosión del vehículo esté relacionada con el plagio de 23 personas de un anexo en la misma ciudad de Irapuato.



Tras la explosión, elementos del Ejército arribaron a la zona, donde encontraron una granada sin accionar dentro de la unidad que se incendió.



La Fiscalía del Estado precisó que no se reportaron personas lesionadas.



Vecinos del lugar entraron en pánico cuando escucharon el estallido y realizaron constantes llamadas al 911.