Lanzan millonario rescate para PEMEX

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador prepara una nueva inyección de capital para aliviar las finanzas de Pemex, que se ha ganado el título de la petrolera más endeuda del mundo. La compañía recibirá 100 mil millones de pesos provenientes del llamado Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), con el fin de pagar parte de sus deudas, dijo este viernes el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa.Durante un panel organizado por The Dialogue, en Washington, explicó que lo que hará la secretaría es rediseñar el Fondo, que tiene alrededor de 300 mil millones de pesos, para poder destinar 100 mil millones a Pemex.Destacó que este apoyo sería extraordinario, pues será solo por esta ocasión y se eliminará deuda, pues no es un refinanciamiento. Esto facilitará a la petrolera honrar su calendario pendiente de pagos para este año, que es de unos 6 mil 800 millones de dólares, unos 125 mil millones de pesos.“Es una quita de deuda por los bonos que tienen vencimiento este año. Cualquier empresa o gobierno normalmente se refinanciaría, pero si Pemex lo hace ahora, les sería costoso. En su lugar, le daremos esos recursos y no tendrán necesidad de salir al mercado por ahora”.Esta sería, así, la tercera ayuda que ofrece la nueva Administración, luego de que las anteriores no lograran convencer a los mercados sobre el futuro de la compañía.El plan presentado a finales del año pasado, donde se anunció un incremento a la inversión de la petrolera, implicó un aumento de su presupuesto de inversión de 22.3% anual, al pasar de 204 mil 600 millones a 273 mil 100 millones de pesos. A estos recursos se sumó una capitalización de 35 mil millones anunciada a mediados de febrero, con lo que su presupuesto aumentó a 288 mil millones de pesos.Para generar confianza a los mercados sobre el futuro de Petróleos Mexicanos (Pemex) se necesita más que el respaldo financiero que le dio el Gobierno; lo que se requiere es de un plan integral que considere la participación del sector privado y se aleje de activos vinculados al carbón, recomendó el Fondo Monetario Internacional (FMI).“Con respecto a Pemex hay dos temas en cuenta: uno a corto y otro a largo plazo. Vemos a Pemex que necesita una estrategia a mediano plazo, integral y que genere confianza. Vemos también una participación del sector privado y también la utilización de activos no relacionados con el carbón. Esto mejorará la posición de Pemex y la producción petrolera”, dijo Krishna Srinivasan, director adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI,Señaló que en ese contexto la compañía podrá seguir avanzando, pues el respaldo financiero que el Gobierno ha dado “solo brindará algo de tiempo a los mercados; (Pemex) tiene que tener una estrategia bien definida, una mejor posición para poder dar confianza a los mercados”.