Lanzan petición para que Robert Pattinson no sea Batman

Robert Pattinson, actor reconocido por su trabajo en Crepúsculo, ha dado de que hablar en los últimos días desde que la revista Variety anunció que el actor se convertiría en Batman.Tras darse a conocer dicha noticia, los fanáticos de DC Comics han manifestado su molestia de que la estrella se convierta en el hombre murciélago.Una de sus modos en mostrar su molestia fue la creación de una petición en el portal change.org, titulada "Warner Brothers, no lo hagas. No escojan a Robert Pattinson como Batman", para exigir que el británico no lo interprete."No cometas el Batfleck error de nuevo", dice la publicación que hace referencia al último actor en interpretar al superhéroe, Ben Affleck. “Por amor a todo lo que es sagrado, paren de botar a la basura el universo DC".Hasta el momento, la solicitud ya cuenta con poco más de 5 mil 500 firmas.