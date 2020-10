Lanzan primer trailer In Wonder, documental de Shawn Mendes

Escuchar Nota

Estados Unidos.- Shawn Mendes ha lanzado el avance de su nuevo documental In Wonder y comienza con él sin camisa en la ducha.



El tráiler ofrece un adelanto de la vida y la carrera de la estrella. Un vistazo de cómo empezó y ha crecido el canta dentro de la industria musical como en la personal.







In Wonder sigue el viaje de Shawn Mendes hacia el autodescubrimiento, luego de que las demandas físicas y emocionales de su ascenso, y su última gira mundial, lo empujaron hacia un ajuste de cuentas personal y musical.



El documental es una mirada sincera a un compositor e intérprete que lucha con las presiones del estrellato y los peajes emocionales de la mayoría de edad mientras el mundo observa. En gran parte enmarcada en torno a su ascenso y gira reciente, la película ofrece un acceso sin precedentes a la vida privada de Mendes tanto en casa como mientras viaja por América del Norte y del Sur, Europa, Asia y Australia, y presenta años de metraje a medida que pasó de ser un trovador precoz a superestrella mundial.







In Wonder se estrenará en Netflix el 23 de noviembre.



Con información de El Imparcial