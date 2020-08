Lanzan primer vistazo a Gotham Knights, el nuevo juego de DC

Escuchar Nota

México.- Han pasado ya algunos años desde la última aparición del caballero de la noche en un videojuego, no obstante, se ha anunciado que hay un nuevo juego de Batman en camino.



En el evento de DC Fandome se vio por primera vez el rumoreado Gotham Knights, título que busca canalizar el espíritu de los juegos de Arkham. El nuevo título se lanzará en 2021.



Cabe señalar que el nuevo juego está siendo desarrollado por WB Games Montreal.



Si bien, la serie Arkham fue iniciada por Rocksteady Studio, el estudio de Montreal retomó la serie con Arkham Origins de 2013, razón por la que ambas series no se encuentran emparentadas, ya que la nueva entrega sucederá en una línea temporal alterna.







Una característica que llamó la atención de varios jugadores, es que el personaje principal, Batman, no fuera el foco de atención en el tráiler, y en su lugar es posible apreciar a los compañeros del murciélago, desde Dick Grayson, Jason Todd, Barbara Gordon y Damian Wayne.



El tráiler también mostró las habilidades de diferentes personajes, e incluso fue posible ver lo que parecían ser algunas peleas de jefes contra villanos memorables de DC como Mr. Freeze.



Una de las pistas compartidas por la cuenta de Twitter de WB Montreal configurada para el juego, mostraba un sigilo que nuevamente parecía un escudo de Court of Owls. Era parte de una campaña de teasers de una semana y escondía un código numérico que recompensaba a los detectives con otra pieza del rompecabezas de Batman si lo descifraban.



Para aquellos que no estén tan familiarizados con The Court of Owls, básicamente se trata de un grupo de algunas de las personas y familias más influyentes e influyentes de Gotham, el cual ha existido durante el tiempo suficiente como para convertirse en una de las leyendas de Gotham.



Cuando el dinero y la influencia no son suficientes, emplean el uso de los Talons, un grupo de asesinos hábiles imbuidos de habilidades sobrehumanas que les permiten enfrentarse a Batman y otros habitantes de Gotham.



Un nuevo juego de Batman siempre es una revelación bienvenida, pero no son los únicos planes de videojuegos de los que hablar que provienen del evento DC FanDome.



Rocksteady Studios anticipó en las últimas semanas la revelación completa de su tan esperado proyecto llamado Suicide Squad: Kill the Justice League.



Rocksteady se ha saltado notablemente casi todos los eventos importantes de juegos en la preparación de su nuevo juego, pero finalmente debemos aprender más sobre él de DC FanDome.