Lanzan recomendaciones para cuidar a mascotas del frío

Piedras Negras, Coah.- Con el inicio de la temporada invernal, las autoridades de Protección Civil emitieron una serie de recomendaciones para proteger las mascotas durante las bajas temperaturas propias de esta época.



En primer lugar, llaman a mantener al corriente las vacunas de los animales, ya que al igual que los humanos, esto previene que se enfermen.



Asimismo, señalan que si es posibles las resguardes al interior de tu hogar y de no ser posible, se les habilite una pequeña casita que esté cubierta para que puedan resguardase y no cortarles el pelo durante el invierno pues es su mayor protección.



Además, exhortan a que mantenerlos activos mediante paseos en horarios en los que no haga tanto frio y proporcionarles una dieta balanceada y agua para que puedan preservar una temperatura corporal adecuada.



Por último, las autoridades resaltan que en caso de notar que la mascota se comporta de forma inhabitual, acudir al veterinario inmediatamente.