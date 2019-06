Lanzan sitio web ‘Abogacía ética’

Este jueves fue lanzado el portal de Internet “Abogacía ética”, mediante el cual se busca que los profesionales del derecho se adhieran a estándares mínimos de comportamiento en su desempeño para mejorar la forma en que llevan a cabo esta labor y de esta manera fortalecer la legalidad en el país.La página (abogacía.firmamex.com) contiene una serie de pasos sencillos para que los abogados interesados puedan adherirse a una serie de estándares éticos, luego de llenar un formulario con sus datos básicos.Algunos de los lineamientos de dicha iniciativa son que los abogados participantes se comprometan a no cometer ni tolerar “prácticas de corrupción, directa o indirectamente, además de no facilitar ni asesorar a terceros a efecto de que incurran en conductas ilícitas”.De igual manera, los interesados deben aceptar que promoverán “la actuación íntegra de mis colegas, colaboradores, subordinados o servidores públicos con los que interactúe en el desarrollo de mis labores desalentando cualquier acto contrario a la ética”.El presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, José Octavio López Presa, subrayó durante el lanzamiento de la página web que este tipo de iniciativas buscan que la lucha contra los actos deshonestos no sólo sea una labor del gobierno, sino también de la sociedad civil.