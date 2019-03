Lanzan teaser oficial de Once Upon a Time in Hollywood

DiCaprio. Pitt. Robbie. Experience a version of 1969 that could only happen #OnceUponATimeInHollywood - the 9th film by Quentin Tarantino. pic.twitter.com/cnA5uYKNuO — Once Upon a Time in Hollywood (@OnceInHollywood) 20 de marzo de 2019

La novena película de Quentin Tarantino llegará a las salas de cine comerciales en este 2019.Este miércoles se publicó a través de redes sociales un primer vistazo de Once Upon a Time in Hollywood.La cinta se desarrolla en la década de los años sesenta y está protagonizada por Brad Pitt, Leodardo DiCaprio y Margot Robbie.Desde que se anunció la cinta causó revuelo, pues en un inicio llevaba el nombre de Charles Manson. Sin embargo, todo fue cambiando y como puedes ver en el primer tráiler de Once Upon a Time in Hollywood para dar, según expertos, un "toque" de suspenso.