Lanzan trailer de Drácula, la nueva miniserie de Netflix

Ciudad de México.- Los años no significan nada para quien no puede morir, una premisa que el Conde Drácula ha demostrando durante sus 123 años de historia.



Más de un siglo de pesadillas a las que ahora se suma una nueva adaptación televisiva producida por la BBC y que llega el próximo 4 de enero a Netflix.



Esta relectura del infame vampiro, ahora interpretado por Claes Bang (The Square), está firmada por Steven Moffat y Mark Gattis, quienes en 2010 se encargaron de actualizar al más célebre de los detectives con Sherlock.



Los tres episodios que conforman la miniserie prometen ser toda una oda al horror gótico más clásico, tal y como puede verse en su tráiler final.







En el avance publicado por Netflix, aparecen personajes y lugares ampliamente conocidos por el público, así como varios elementos nunca antes vistos.



Las imágenes se centran en contar la historia de Jonathan Harker, protagonista del tramo inicial de la novela y el primer mortal que tiene contacto con el no-muerto.



También se muestran otros personajes del universo de Stoker como la prometida de Harker, Mina, cuyo papel, como muchos ya sabrán, será fundamental a lo largo de la serie.



Sin duda uno de los puntos más llamativos, por su novedad, es la presencia de una extraña orden de monjas cuya misión parece ser acabar con las criaturas de la noche y cuya aparición es inédita respecto a otras versiones de la novela.



Los fans del terror podrán "invitar a entrar" en sus hogares a Drácula a partir del próximo 4 de enero, gracias a Netflix.