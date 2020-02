Lanzan trailer de Esta Mier** me Supera, la nueva serie de Netflix

Escuchar Nota

, quien fuera Beverly en la adaptación de IT aparece, como en aquella, completamente llena de sangre, corriendo en mitad de una calle desierta, en el tráiler de Esta Mierda me Supera (i'm not Okay With This, 2020) para introducir un tono mucho más amable en el resto del tráiler, que parece que avecina un nuevo título adolescente de Netflix, hasta que la joven empieza a experimentar poderes paranormales.La serie está basada en una novela gráfica de Charles Forsman y ha sido dirigida por Jonathan Entwistle, responsable The End of the F *** ing World y Stranger Things.Sophia Lillis,que aquí hace de un personaje muy diferente, pero que también se llama Stanley.En la sinopsis se relata que "Sidney, una chica de 15 años desapegada que guarda muchos secretos, incluyendo el hecho de que está enamorada de su mejor amigo, tiene problemas para superar la muerte de su padre, y que tiene superpoderes que parece no poder controlar".La serie, y junto a Lillis y Oleff tendremos a Stanley Barber, Sofia Bryant, Kathleen Rose Perkins, Aidan Wojtak-Hissong y Richard Ellis.Con información de