Lanzan trailer de Wonder Woman 1984

Hace unos meses, la directora Patty Jenkins presentó el póster de la nueva película de la. Ahora, Warner lanzó el tráiler oficial de Wonder Woman 1984, la secuela de la adaptación cinematográfica de la famosa heroína deEn el tráiler de Wonder Woman 1984 se puede observar que la película estará situada en la década de los ochenta y también da un vistazo a Maxwell Lord (Pedro Pascal), quien tendrá un papel importante en la creación de una nueva villana.En Wonder Woman 1984, la Mujer Maravilla se enfrentará contra uno de sus principales adversarios: Cheetah, interpretada por la actriz Kristen Wiig. Y no sólo eso, ya que la película contará, el primer amor de Diana, tras lo sucedido en, sino que por primera vez se verá a la Mujer Maravilla luchar en uno de sus trajes clásicos de los cómics, la Armadura Águila Dorada, que le da la capacidad de volar, fuerza y más resistencia corporal.Todavía falta que se revelen más cosas sobre lo que se verá en la película, pero te dejamos los pósters de Wonder Woman 1984.Se tiene previsto queCon información de Milenio