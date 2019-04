Lanzan una granada a autobús de pasajeros

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México desataron una movilización ante el llamado de auxilio de choferes de un autobús de pasajeros, luego de que un comando armado les lanzara este martes una granada de fragmentación que no detonó en el municipio de Zumpango.De acuerdo con el reporte de las autoridades, alrededor del mediodía, el artefacto explosivo tipo piña rompió una ventana de la unidad de transporte público que circulaba por Camino a la Soledad, esquina Juárez, colonia San José la Loma, en el poblado de San Juan Zitlaltepec.El dispositivo cayó en los asientos sin explotar, por lo que no resultaron personas lesionadas y el operador del camión reportó el hecho, por lo que miembros del Agrupamiento de Servicios Especiales de Seguridad (ASES) llegaron hasta el lugar para revisar el artefacto. Tras cerciorarse que la granada fue neutralizada y ya no causaría amenaza fue trasladada a la 37 Zona Militar de Santa Lucía para su destrucción.En las pasadas semanas, transportistas han denunciado el uso de artefactos explosivos en distintos municipios de la entidad como represalias de organizaciones criminales contra concesionarios que rechazan pagar extorsiones o cobros de piso para continuar trabajando.